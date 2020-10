Trump minaccia Facebook e Twitter, 'via l'immunità'

WASHINGTON, 15 OTT - Donald Trump minaccia di eliminare l'immunità che copre Facebook e Twitter per i contenuti postati da terzi sulle proprie piattaforme: "Abolire la Section 230!!!", ha twittato, riferendosi alla norma che protegge i social media sollevandoli da ogni responsabilità. Il Ceo di Twitter, Jack Dorsey intanto ha ammesso che è stato uno sbaglio bloccare l'inchiesta del New York Post su Biden "fuori da ogni contesto". Ma il blocco rimane perché i documenti pubblicati contengono informazioni personali, come una serie di indirizzi email.(ANSA).