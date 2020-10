Cina: Xi, Covid ha accelerato i cambiamenti su scala globali

PECHINO, 14 OTT - La pandemia di Covid-19 ha dato un'accelerata ai cambiamenti a livello mondiale e la globalizzazione è sotto pressione: parlando alle celebrazioni per i 40 anni della istituzione della Zona economica speciale di Shenzhen, il presidente Xi Jinping ha delineato uno scenario più complesso della congiuntura mondiale rispetto a quello espresso finora. "Il mondo sta andando incontro a cambiamenti non visti in un secolo e l'epidemia li sta accelerando", ha aggiunto Xi, per il quale "la globalizzazione economica sta affrontando venti contrari e inversioni, con crescenti forme di protezionismo e unilateralismo e con l'economia mondiale che si sta indebolendo". La scienza e la tecnologia, inoltre, "stanno affrontando profondi assestamenti. Il mondo sta andando incontro a turbolenze". (ANSA).