Biden, per Trump gli anziani sono sacrificabili

ROMA, 14 OTT - La battaglia per le presidenziali americane è proseguita in Florida, uno degli stati chiave. Il giorno dopo lo show di Trump (bagno di folla senza mascherina), è stato il turno di Joe Biden, che ha accusato il presidente di considerare gli anziani "sacrificabili". "Non siete praticamente nessuno, siete sacrificabili, è così che vede gli anziani", ha detto Biden in un comizio in un centro per anziani a Pemproke Pines. Condannando la gestione dell'epidemia di Covid da parte di Trump e i suoi tentativi di abolire l'Obamacare. (ANSA).