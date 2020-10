Boom di sparatorie a New York nel weekend, due morti

NEW YORK, 13 OTT - Il numero delle sparatorie continua a crescere nella città di New York Lo scorso weekend 20 persone sono state colpite con armi da fuoco e due sono morte . Si tratta di un picco rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando ad essere coinvolte in sparatorie furono appena cinque persone, con zero vittime. Lo rivelano i dati della polizia della Grande Mela. In generale, il numero delle sparatorie è circa raddoppiato rispetto all'anno scorso, passando da 633 a 1.204. (ANSA).