Usa 2020: Michelle e LeBron insieme per il voto anticipato

NEW YORK, 13 OTT - Michelle Obama e LeBron James uniscono le forze per invitare gli americani a votare anticipatamente per le presidenziali del 3 novembre. Le rispettive iniziative - 'When We All Vote' e 'More Than A Vote' - prevedono anche di assicurare informazioni, cibo, intrattenimento ed equipaggiamento protettivo contro il Covid nelle diverse postazioni per il voto anticipato dal 18 al 31 ottobre, quando sono previste code e lunghe attese. "Milioni di americani hanno già votato - ha detto l'ex first lady in una dichiarazione inviata all'Associated Press - e il nostro voto anticipato è fondamentale. Sta a noi quindi fare il possibile per spronare amici e famiglia ad andare a votare anticipatamente ed in sicurezza. Non lasceremo nessuno indietro. (ANSA)