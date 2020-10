Facebook vieta i contenuti che negano l'Olocausto

ROMA, 12 OTT - Facebook aggiorna le sue policy sull'incitamento all'odio per vietare qualsiasi contenuto che neghi o distorca l'Olocausto. Lo annuncia la stessa società spiegando che è "un altro passo nell'impegno per combattere l'odio nei servizi". "Se le persone cercano l'Olocausto su Facebook, inizieremo a indirizzarli a fonti autorevoli per ottenere informazioni accurate - sottolinea Mark Zuckerberg -. Sono stato combattuto tra la libertà di espressione e il danno causato dal minimizzare o negare l'orrore dell'Olocausto. Il mio pensiero si è evoluto quando ho visto i dati che mostrano un aumento della violenza antisemita". (ANSA).