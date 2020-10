Covid:Cristo Redentore di Rio compie 89 anni in 'quarantena'

RIO DE JANEIRO, 12 OTT - La statua del Cristo Redentore, a Rio de Janeiro, compie oggi 89 anni in concomitanza con la Festa della Vergine di Aparecida, patrona del Brasile, che sarà omaggiata con messe virtuali a causa della pandemia da coronavirus. Il cardinale Orani Tempesta, arcivescovo di Rio de Janeiro, la notte scorsa ha celebrato una veglia in omaggio al Redentore che è stata trasmessa sui social. Ad agosto le autorità locali hanno autorizzato la riapertura del Cristo dopo cinque mesi di chiusura a causa del Covid. La statua, scolpita dal francese Paul Landowski, è una delle icone della Città Meravigliosa e si trova sulla cima della montagna del Corcovado. Le visite al monumento in questo periodo possono essere effettuate da piccoli gruppi di turisti, che sono tenuti a rispettare le regole di distanziamento e di igiene per evitare il rischio di contagi. Padre Omar Raposo, rettore del Santuario, celebrerà oggi una messa con la partecipazione della cantante Elba Ramalho, al termine della quale ci sarà una benedizione per i visitatori. (ANSA).