Covid: Johnson presenterà piano con 3 livelli di lockdown

ROMA, 12 OTT - Il primo ministro britannico Boris Johnson oggi annuncerà un nuovo sistema di lockdown con tre livelli di allerta, "medio", "alto" e "molto alto", nell'ambito della strategia per contenere l'epidemia di coronavirus nel paese. Lo riferiscono i media locali, aggiungendo che è in corso un confronto con le amministrazioni locali sui lockdown mirati. Liverpool, secondo la Bbc, dovrebbe essere l'unica città classificata nella categoria più alta, il che significa che i suoi pub e ristoranti dovrebbero chiudere. La città ha registrato 600 casi di Covid ogni 100.000 persone nella settimana terminata il 6 ottobre. La media per l'Inghilterra era di 74. Johnson presiederà una riunione del comitato di emergenza Cobra al mattino, poi aggiornerà il parlamento. In serata è prevista una conferenza stampa del premier, insieme con l'ufficiale capo medico ed il ministro dell'economia. I sindaci del nord dell'Inghilterra, dove da settimane è già in vigore una dura stretta, sono i agitazione perché temono che le chiusure forzate causeranno un danno economico a lungo termine.. Secondo Downing Street, tuttavia, "questo è un momento critico ed è assolutamente vitale che tutti seguano la chiara guida stabilita per aiutare a contenere il virus". La Gran Bretagna conta oltre 42.000 vittime di Covid, il bilancio peggiore d'Europa. Ieri quasi 13.000 persone sono risultate positive. (ANSA).