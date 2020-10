Covid: Albania, obbligatorio uso mascherine all'aperto

TIRANA, 10 OTT - In Albania l'uso delle mascherine diventa obbligatorio anche all'aperto. Il nuovo provvedimento, in vigore il prossimo giovedi, durerĂ fino almeno al febbraio 2021, e' stato annunciato oggi dal premier Edi Rama. "La polizia di Stato e quella municipale saranno responsabili per garantire il rispetto della nuova ordinanza", ha fatto sapere il premier, senza precisare di quanto sara' la multa per chi indossa la mascherina. Rama ha pero' avvertito che "non ci sara' nessuna tolleranza. Non possiamo permettere che per colpa di chi non e' consapevole del rischio, tornare a fermare poi le attivita', le scuole, e le imprese. L'economia non potrebbe sopportare un'altra chiusura". Le autorita' temono un aumento dei casi, con l'arrivo anche dei virus stagionali. L'Albania conta in tutto oltre 15 mila contagiati, con circa 160 casi al giorno nell'ultimo periodo. Sono 413 le vittime, e oltre 5300 i casi tuttora attivi. In lieve aumento il numero dei ricoverati, salito a 239. (ANSA).