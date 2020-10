Trump, 'da otto ore senza medicine'

NEW YORK, 10 OTT - "Mi sentivo stanco. Ho preso il Regeneron e in 24 ore mi sono sentito meglio, molto meglio" Lo afferma Donald Trump in un'intervista a Tucker Carlson su Fox, la sua prima davanti alle telecamere da quando è risultato positivo al coronavirus. "Volevo uscire dall'ospedale" rapidamente, aggiunge Trump precisando di non aver preso medicine nelle ultime 8 ore e di non avere problemi di respirazione". "Sta bene" anche Melania, assicura. "Ho tollerato gli steroidi molto bene. Ora non prendo nulla, vediamo come va. Donerò il mio plasma, se me lo consentiranno". A chi gli chiedeva se fosse stato nuovamente sottoposto al test per il coronavirus, Trump ha detto di non conoscere i risultati del suo test più recente. "Ho fatto il test, probabilmente ne farò un altro domani". Trump non si sbilancia sul risultato, e non dice se è positivo o negativo.