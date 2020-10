Nobel pace: Mekel, nessuno più di WFP si meritava premio

BERLINO, 09 OTT - "Se c'è un'organizzazione che se lo meritava, era sicuramente questa": lo ha detto la cancelliera Angela Merkel nel congratularsi pubblicamente per il Nobel per la pace con il World Food Programm, in conferenza stampa a Berlino. "Le persone lì fanno un lavoro incredibile e aiutano gli altri. Perciò mi fa molto piacere questa assegnazione del nobel per la pace" ha aggiunto la cancelliera tedesca. (ANSA).