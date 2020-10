Covid: Francia, altre 4 città in massima allerta

PARIGI, 08 OTT - "La situazione sta peggiorando in diverse nostre città, come in altri Paesi vicini alla Francia": con queste parole il ministro della Sanità, Oliviér Véran, ha cominciato la sua conferenza stampa settimanale. Il ministro ha annunciato che quattro città - Lille, Grenoble, Lione e Saint-Etienne - passano in zona di "massima allerta" come Parigi e Marsiglia-Aix en Provence. A Digione e Clermont-Ferrand emergono segnali preoccupanti e le due città passano da allerta a allerta rafforzata. (ANSA).