Staff Trump propone due dibattiti, il 22 e 29 ottobre

NEW YORK, 08 OTT - La campagna di Donald Trump propone che si tengano altri due dibattiti prima delle elezioni, il 22 e il 29 ottobre. Lo afferma Bill Stepien, il manager della campagna di Trump, sottolineando che gli "americani meritano di sentire direttamente i due candidati in queste date, il 22 e 29 ottobre". Stepien spiega come secondo Trump un dibattito virtuale, come quello proposto per il 15 ottobre, "sarebbe un chiaro regalo per Biden". (ANSA).