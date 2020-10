Covid: la Polonia annuncia restrizioni, mascherine ovunque

VARSAVIA, 8 OTT - Le mascherine da portare ovunque fuori casa, i ristoranti chiusi alle ore 22, e una limitazione a 75 persone per le feste e gli incontri: sono queste le restrizioni, valide per tutto territorio nazionale, che sono state annunciate oggi dal premier Mateusz Morawiecki. Il premier ha confermato che il numero dei contagiati nel Paese sta per crescere rapidamente e oggi ha raggiunto 4280 persone, di cui 76 morti. "Manca poco per ritrovarci senza letti negli ospedali", ha detto il premier, annunciando nuove strutture sanitarie che riceveranno malati di Covid e invitando più volte la popolazione a proteggere sopratutto le persone anziane. Le restrizioni entreranno in vigore sabato prossimo. Per le zone rosse arriveranno restrizioni più severe.(ANSA)