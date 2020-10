Covid: Guterres, serve copertura sanitaria universale

NEW YORK, 07 OTT - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha invitato a trarre "dure lezioni" dalla pandemia di coronavirus, alla quale il mondo non era preparato. Una di queste, ha detto lanciando il suo ultimo documento su 'Covid e copertura sanitaria universale', "è che la carenza di investimenti nella salute può avere un impatto devastante sulle società e sulle economie". Il virus "ha dimostrato che copertura sanitaria universale, forti sistemi sanitari pubblici e preparazione alle emergenze sono essenziali per le comunità, per le economie, per tutti". La pandemia ha invece rivelato, a suo parere, sistemi sanitari assolutamente inadeguati, enormi lacune nella protezione sociale e importanti disuguaglianze strutturali all'interno e tra i paesi. "Il trattamento sanitario non dovrebbe dipendere dalla situazione finanziaria", ha affermato ancora Guterres, sottolineando che la copertura sanitaria universale richiede ai governi di aumentare gli investimenti in beni comuni per la salute, oltre a rendere i programmi di sanità pubblica inclusivi ed equi, senza barriere finanziarie. "Invito tutti ad aumentare gli investimenti nella copertura sanitaria universale e in sistemi sanitari più forti, iniziando immediatamente", ha concluso. (ANSA)