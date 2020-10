Caso Caruana: ex premier Joseph Muscat lascia Parlamento

LA VALLETTA, 06 OTT - L'ex primo ministro maltese Joseph Muscat stamani ha annunciato, con un discorso in aula di appena 90 secondi, le dimissioni da deputato del partito laburista. Muscat, 46 anni, ex giornalista, era entrato in Parlamento a settembre 2008. Nel 2013 portò il Labour a stravincere le elezioni, diventando il più giovane premier europeo e guidando il boom economico di Malta. Successo elettorale rafforzato dalle elezioni anticipate del 2017, da lui stesso convocate dando le dimissioni per le rivelazioni di Daphne Caruana Galizia. La sua carriera è stata però travolta dall'inchiesta sull'omicidio della giornalista. A dicembre scorso fu costretto ad annunciare le dimissioni da premier dopo settimane di proteste di piazza scatenate dagli sviluppi delle indagini e l'arresto dell'imprenditore Yorgen Fenech. La guida del governo e del partito Laburista a gennaio sono passate nelle mani del suo successore Robert Abela. All'epoca Muscat anticipò che entro l'anno avrebbe lasciato anche il seggio parlamentare. (ANSA).