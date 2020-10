Pompeo in Giappone discute alleanza in funzione anti-Cina

TOKYO, 06 OTT - Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo è arrivato nella mattinata a Tokyo per partecipare ad un incontro con i ministri degli Esteri di Giappone, Australia e India. Al suo arrivo il capo della diplomazia americana ha riferito che a margine della visita incontrerà anche il nuovo premier nipponico Yoshihide Suga. La riunione dei quattro paesi, che pone i presupposti per un'alleanza 'quadrilaterale', ha lo scopo di creare una maggiore stabilità nella regione Indo-Pacifico per controbilanciare la sempre più manifesta assertività della Cina nel Mar Cinese Orientale, nelle attività cibernetiche e nello spazio. Pompeo dovrebbe inoltre riferire al premier nipponico gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute del presidente Usa Donald Trump, recentemente dimesso dall'ospedale di Washington, dove era ricoverato per aver contratto il Covid-19. A questo riguardo il segretario di Stato ha dovuto accorciare il suo viaggio in Asia, rinunciando alle tappe previste in Corea del Sud e Mongolia. (ANSA).