Trump annuncia che lascerà l'ospedale in serata

WASHINGTON, 5 OTT - Donald Trump lascera' l'ospedale alle 18,30 ora locale, mezzanotte e mezza in Italia. Lo ha twittato lo stesso presidente. "Mi sento molto bene": cosi' Donald Trump su Twitter dove ha annunciato che sara' dimesso dall'ospedale in serata. "Non siate impauriti dal Covid. Non lasciate che domini le vostre vite", aggiunge il presidente americano: "Abbiamo sviluppato sotto l'amministrazione Trump alcuni ottimi farmaci e ottime competenze. Mi sento meglio di 20 anni fa!". (ANSA).