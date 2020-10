Germania: aggressione a ebreo, matrice antisemita

BERLINO, 5 OTT - La procura generale ha aperto una inchiesta per tentato omicidio, in seguito all'aggressione allo studente ebreo avvenuta ad Amburgo davanti ad una sinagoga. Gli inquirenti parlano di sulla matrice antisemita. Un uomo in tuta mimetica ha aggredito con una vanga uno studente ebreo di 26 anni davanti alla sinagoga di Hohe Weide di Amburgo nel tardo pomeriggio di ieri. L'autore dell'aggressione, un 29 enne berlinese di origini kazache, aveva in tasca un disegno con una croce uncinata, riferisce Der Spiegel. Secondo una portavoce della polizia l'aggressore, immediatamente fermato dalla polizia, "dava l'impressione di essere estremamente confuso". Le indagini sono ancora in corso. La comunità ebraica stava celebrando la festa di Sukkot e il giovane studente era diretto al luogo del festeggiamento quando è stato aggredito. Secondo la portavoce della polizia l'assalitore avrebbe atteso la vittima e questo porta a non escludere dalle indagini possibili relazioni personali tra i due. (ANSA).