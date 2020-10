Armenia-Azerbaigian: Iran,lavoriamo a cessate il fuoco

ISTANBUL, 5 OTT - L'Iran sta lavorando per cercare di raggiungere un cessate il fuoco tra Armenia e Azerbaigian in Nagorno-Karabakh. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Saeed Khatibzadeh, sottolineando che nelle scorse ore la questione è stata affrontata in una telefonata del capo della diplomazia iraniana Mohammad Javad Zarif con l'omologo russo Serghiei Lavrov. La Repubblica islamica è in stretto contatto con le parti belligeranti e monitora attentamente gli sviluppi ai suoi confini, ha aggiunto Khatibzadeh, citato dall'Irna. (ANSA).