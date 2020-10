Merkel celebra Riunificazione, 'anche oggi serve coraggio'

BERLINO, 03 OTT - "Sappiamo che oggi dobbiamo essere di nuovo coraggiosi. Coraggiosi nell'affrontare nuove strade di fronte a una pandemia. Coraggiosi di fronte alle differenze tuttora esistenti fra est e ovest. Coraggiosi per promuovere sempre di nuovo la tenuta della nostra società e lavorare per questo obiettivo". Lo ha detto Angela Merkel, prima dell'inizio della festa ufficiale per i 30 anni della Riunificzione tedesca, in corso a Potsdam. "Oggi possiamo rallegrarci di poter festeggiare in pace e libertà la riunificazione. Servì molto coraggio per arrivare fin qui, da parte di tante persone, che nella Ddr scesero per le strade e avviarono la rivoluzione pacifica", ha aggiunto, citata dalla Dpa. Anche i partner della Germania hanno avuto il coraggio di avere fiducia in questo Paese, ha sottolineato. "Avremo ancora bisogno ancora di avere coraggio insieme, nel nord e nel sud, nell'est e nell'ovest, per andare avanti su una strada positiva segnata dalla pace", ha concluso Merkel. (ANSA).