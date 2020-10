Von der Leyen: vogliamo intesa su Brexit ma non a ogni costo

BRUXELLES, OCT 2 - Con il Regno Unito "vogliamo un accordo, perché crediamo che sia meglio averlo come vicini: soprattutto in questi tempi segnati dal cororavirus è meglio avere un accordo, ma non ad ogni prezzo". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla fine del Consiglio europeo a Bruxelles rispondendo alle domande dei giornalisti. Von der Leyen ha poi detto che domani avrà una videoconferenza con il premier britannico Boris Johnson e ha ricordato che l'Ue ha lanciato il processo per la procedura di infrazione nei confronti di Londra. (ANSA).