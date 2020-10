Israele: si dimette ministro di Blu-Bianco

TEL AVIV, 02 OTT - Il ministro del Turismo Assaf Zamir - del partito centrista Blu Bianco di Benny Gantz - si è dimesso dal governo di Benyamin Netanyhau "non avendo più la minima fiducia nei suoi confronti". Lo ha annunciato lo stesso Zamir diventando il primo esponente di Blu Bianco a lasciare il governo di unità nazionale. "Dopo 4 mesi e mezzo come membro dell'esecutivo - ha spiegato - sono giunto alla conclusione che Blu Bianco non riesce ad influenzare dall'interno il governo" . Zamir - che ha avvisato Gantz della decisione - ha indicato ne recente provvedimento che limita le manifestazioni "la goccia che ha fatto traboccare il vaso.Temo per il futuro del paese". (ANSA).