Coronavirus: in Polonia record contagi, 2.292 in 24 ore

VARSAVIA, 02 OTT - In Polonia il numero degli contagiati di coronavirus e' in costante crescita e oggi ha raggiunto la cifra record di 2.292 persone e di 27 morti giornalieri. Il numero totale degli contagiati dall'inizio di pandemia e cosi cresciuto a 95.773 persone di cui morti 2.570. Ieri i contagiati erano 1967, i morti erano 30. Le autorita' hanno indicato tre tipi di zone, dove da sabato saranno introdotte le nuove, più severe restrizioni. Per ora non si parla del lockdown del paese. (ANSA).