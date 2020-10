Usa: svolta a Las Vegas, primo casinò con divieto di fumo

NEW YORK, 1 OTT - Rivoluzione salutista a Las Vegas, arriva il divieto di fumare nei casinò. A fare da apripista Park MGM che ha riaperto dopo la chiusura forzata dalla scorso marzo a causa della pandemia di Covid-19. La nuova norma dell'hotel-casinò, che tra le altre cose ospita anche Eataly, è senza precedenti a Sin City dove nei casinò che popolano la Strip, la zona più famosa della città, è una costante essere avvolti da nuvole di fumo mentre si gioca d'azzardo. Con l'aumentare del numero di morti per Covid negli Stati Uniti per aziende come MGM il divieto di fumo è diventata quasi una scelta obbligatoria in direzione di una ripresa turistica. Con l'entrata in vigore del divieto si potrà fumare solo in alcune zone dedicate. (ANSA)