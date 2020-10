Turchia:Macron,solidarietà con Cipro-Grecia non negoziabile

BRUXELLES, 01 OTT - Riguardo al dossier del Mediterraneo orientale "voglio essere molto chiaro: la solidarietà con Cipro e la Grecia non è negoziabile". L'Ue non deve transigere "sulla questione di sovranità o di valori", ma "bisogna cercare con pragmatismo e determinazione" di "trovare la strada per un dialogo" che sia "esigente e costruttivo" con la Turchia. Così il presidente francese, Emmanuel Macron, arrivando al Consiglio europeo. (ANSA).