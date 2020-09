Rimpasto di governo in Polonia, Kaczynski vicepremier

VARSAVIA, 30 SET - Jaroslaw Kaczynski, il leader polacco del partito conservatore Diritto e giustizia (Pis), che detiene il potere assoluto in Polonia dal 2015, per la prima volta entrerà a far parte anche del governo e diventerà vicepresidente del Consiglio. Lo ha annunciato oggi il premier Mateusz Morawiecki, cha ha ufficializzato un rimpasto del suo esecutivo. Mossa con la quale porterà il numero dei dicasteri da 20 a 15. Kaczynski, 71 anni, sarà ministro senza portafoglio, il suo compito dovrebbe essere quello di coordinare i lavori del governo: specialmente quelli dei dicasteri della giustizia, della difesa e degli interni. (ANSA).