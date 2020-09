Usa 2020: sondaggio Cnn, per il 60% ha vinto Biden

ROMA, 30 SET - Per sei americani su 10 che hanno visto il primo dibattito tra Donald Trump e Joe Biden è quest'ultimo ad aver vinto il durissimo scontro. Lo rileva un sondaggio condotto dalla SSRS per la Cnn. Prima che il dibattito andasse in onda, il 56% degli stessi intervistati aveva dichiarato che si aspettavano una vittoria di Biden. Il risultato è più o meno lo stesso di quello del 2016 quando il 62% giudicò Hillary Clinton la vincitrice dello scontro tv con Trump. (ANSA).