Turchia: Michel, relazioni con Ue messe a dura prova

BRUXELLES, 28 SET - "Le nostre relazioni con la Turchia sono messe a dura prova", soprattutto a causa della "pressione esercitata sulla sovranità della Grecia e di Cipro. Per questo il prossimo vertice europeo sarà dedicato all'adozione di una posizione strategica europea nei confronti di quest'area" del Mediterraneo. Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, intervenendo in un dibattito organizzato dal think tank europeo Bruegel. (ANSA).