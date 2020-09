Usa 2020: libro, Trump nel 2016 voleva Ivanka come vice

WASHINGTON, 28 SET - Donald Trump quería a su hija Ivanka como vicepresidenta en las elecciones de 2016, escribe Rick Gates, exdiputado de su campaña, en un nuevo libro. El trabajo lleva por título "Wicked Game: An Insider's Story on How Trump Won, Mueller Failed y America Lost", algo así como "Juego perverso: Una historia privilegiada sobre cómo Trump ganó, Mueller fracasó y Estados Unidos perdió". La noticia llega cuando Ivanka es citada en la primicia del periódico The New York Times sobre los impuestos de su padre, donde parece haber recibido honorarios de consultoría para ayudar a reducir las tasas familiares. Gates señala que el candidato republicano hablaba en serio cuando le hizo la propuesta a un grupo de colaboradores, "Todos se volvieron hacia ella y ella lucía sorprendida", dice. "Todos conocían a Trump lo suficiente como para mantener la boca cerrada y no reír", continúa la narración. "Es brillante, inteligente, hermosa y la gente la amará", comentó el actual inquilino de la Casa Blanca. Ivanka, a quien muchos consideran como posible candidata presidencial para 2024, respondió a su padre que no era una buena idea y, finalmente, se eligió al gobernador de Indiana, Mike Pence, tras su prolongado y feroz monólogo "contra la candidata demócrata Hillary Clinton". (ANSA).