Trump, Corte Suprema deve abolire l'Obamacare

WASHINGTON, 27 SET - Donald Trump indica quello che per lui dovrà essere il primo obiettivo per la Corte Suprema se sarà confermata Amy Coney Barrett rafforzando la compagine conservatrice: la riforma sanitaria di Barack Obama. "Se sarà abolita dalla Corte Suprema l'Obamacare verrà rimpiazzata con qualcosa di molto migliore e di molto più economico", ha twittato il presidente americano: "Per gli Usa sarebbe una grande vittoria!", ha aggiunto.(ANSA).