Coronavirus: la Germania ha 1,2 miliardi di mascherine

BERLINO, 25 SET - Il sistema sanitario tedesco dispone allo stato attuale di 1,2 miliardi di mascherine: lo ha reso noto il ministero della Sanità in risposta ad un'interrogazione parlamentare di un deputato del partito d'opposizione Fdp. Secondo il ministero questo e il prossimo anno diventeranno 5,9 miliardi le mascherine di cui potrà disporre il sistema sanitario tedesco, tra mascherine chirurgiche e FFP2. "E' importante in futuro che la produzione di materiale di protezione sua riportato in Germania e in Europa così da non dover più pagare dalla Cina a prezzi aumentati" ha detto la deputata del partito liberale, firmataria dell'interrogazione. (ANSA).