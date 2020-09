Gb: principessa Eugenie incinta, altro royal baby in arrivo

LONDRA, 25 SET - Un altro bebè in casa Windsor: non è (per ora) il quarto figlio pronosticato dai tabloid a William e a sua moglie Kate, in prima fila nella linea di successione al trono, bensì il primogenito della cugina Eugenie, da oggi ufficialmente in attesa con il consorte Jack Brooksbank. Ad annunciare la gravidanza della principessa è stata la Royal Family attraverso un tweet di Buckingham Palace. Il lieto evento è previsto per inizio 2021. Eugenie è figlia del principe Andrea, duca di York - terzogenito di Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo - e di Sarah Ferguson, nonché sorella di Beatrice, che di recente ha sposato l'immobiliarista anglo-italiano Edoardo Mapelli Mozzi. "Il Duca di York, Sarah, Duchessa di York, i signori Brooksbank, la Regina e il Duca di Edimburgo sono felici di questa notizia", si legge nel messaggio scritto a nome dei genitori di entrambi i coniugi e dei nonni di lei. Il nascituro, o la nascitura, sarà all'11esimo posto nella lista dei pretendenti al trono britannico. E sarà il nono bisnipote della 94enne Elisabetta dopo la nascita di Archie, primogenito dei duchi di Sussex, Harry e Meghan. Sui festeggiamenti pesano tuttavia le incognite dell'emergenza coronavirus, le tensioni innescatesi nella famiglia reale per la 'fuga' in America di Harry e Meghan e soprattutto lo scandalo che ha investito il nonno del bebè in arrivo: il principe Andrea, già escluso dai doveri ufficiali di corte per i sospetti di coinvolgimento dello scandalo sessuale Epstein. (ANSA).