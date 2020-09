Facebook rimuove account russi,rischio interferenze voto Usa

ROMA, 25 SET - Facebook ha annunciato di aver rimosso tre reti di account falsi che sono risultati in parte collegati all'intelligence russa e alla fabbrica di troll di San Pietroburgo accusata di interferenze nelle presidenziali Usa del 2016. "Sebbene non abbiamo visto le reti che abbiamo rimosso oggi prendere di mira direttamente le elezioni Usa del 2020, esse sono collegate ad attori associati in passato alle interferenze elettorali negli Stati Uniti", comprese quelle del 2016, ha spiegato Facebook. Lo smantellamento della rete più grande ha portato alla rimozione di 214 profili Facebook, 35 pagine, 18 gruppi e 34 profili Instagram. "La nostra indagine ha collegato questi cluster all'esercito russo, compresi i servizi di intelligence militare", si legge nella nota di Facebook. La rete pubblicava contenuti di tipo politico soprattutto su Siria e Ucraina, ma anche su Turchia, Giappone, Georgia, Armenia, Bielorussia. Moldavia, Regno Unito e Usa. (ANSA).