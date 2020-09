Covid: Casa Bianca decide su norme Fda

NEW YORK, 24 SET - La Casa Bianca sta valutando le linee guida della Fda per il vaccino contro il coronavirus e non escludo possa porre il proprio veto sulle norme delineate della Federal and Drug Administration. "Devono essere approvate dalla Casa Bianca. Potremmo approvarle o meno. Mi sembra una mossa politica. Perché allungare il processo?", afferma Donald Trump, sottolineando di non vedere alcun motivo per ritardare il vaccino. La Fda è attesa rendere note nei prossimi giorni le norme definitive per l'autorizzazione di emergenza per il vaccino.