Migranti: migliaia in piazza a Berlino per premere sull'Ue

BERLINO, 20 SET - Migliaia di persone hanno manifestato a Berlino e in altre città tedesche, per esortare l'Unione europea ad accogliere i migranti rimasti senza rifugio dopo che un incendio ha distrutto il loro più grande campo in Grecia. I manifestanti, con la mascherina sul viso, hanno esposto striscioni con la scritta "non lasciamo nessuno indietro". Con loro nella capitale tedesca anche la zia di Alan Kurdi, il bambino siriano annegato nel 2015 e la cui immagine è diventata un simbolo della crisi dei rifugiati. (ANSA).