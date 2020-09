Migranti: a Lesbo operazione per trasferire i migranti

ISOLA DI LESBO, 17 SET - Sull'isola greca di Lesbo è in corso un'operazione di polizia per trasferire in un nuovo campo migliaia di migranti rimasti nelle strade dopo l'incendio nel campo di Moria avvenuto una settimana fa. Lo ha constatato un giornalista dell'Afp. A Moria vivevano in condizioni disastrose quasi 13.000 rifugiati: dopo l'incendio migliaia di persone si sono stabilite in rifugi improvvisati all'angolo di una strada e nei parcheggi chiusi dei supermercati. (ANSA).