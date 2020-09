Brasile: rogo distrugge 85% maggior santuario giaguari mondo

ROMA, 16 SET - I vasti incendi che da mesi stanno devastando il Pantanal, uno dei principali biomi del Brasile, hanno distrutto l'85% del Parco statale 'Encontro das Aguas', situato nello Stato occidentale di Mato Grosso e noto per avere la più alta concentrazione di giaguari al mondo. Secondo l'Istituto Centro Vida, le fiamme hanno consumato un'area di 92mila ettari del parco, che conta 108mila ettari. Per gli esperti, i giaguari, già minacciati di estinzione, sono ora minacciati anche dai roghi che si stanno estendendo in tutta la regione. (ANSA).