Bielorussia: Bachelet (Onu) chiede inchiesta su torture

GINEVRA, 14 SET - L'Alto commissario Onu per i diritti umani Michelle Bachelet ha chiesto oggi che sia condotta un'indagine sulle accuse di tortura e altre forme di maltrattamento da parte delle forze dell'ordine in Bielorussia. "Date le loro dimensioni e il loro numero, tutte le accuse di tortura e altre forme di maltrattamento da parte delle forze di sicurezza dovrebbero essere documentate e indagate, al fine di assicurare gli autori alla giustizia", ha detto Bachelet intervenendo oggi al Consiglio Onu dei diritti umani, riunito in sessione a Ginevra. "Continuiamo a ricevere notizie allarmanti sulla repressione violenta in Bielorussia di manifestazioni pacifiche da parte di centinaia di migliaia di persone di ogni estrazione sociale, in particolare donne. Le segnalazioni continuano a indicare un uso della forza non necessario o eccessivo da parte delle forze dell'ordine, migliaia di arresti, molti dei quali apparentemente arbitrari,e centinaia di accuse di tortura o maltrattamenti, anche contro bambini" e alcune indicazioni di violenza sessuale, ha detto l'Alto commissario. Per Bachelet, "il ripristino della pace sociale in Bielorussia richiede un dialogo di vasta portata, riforme e l'obbligo di rispondere delle gravi violazioni dei diritti umani". (ANSA).