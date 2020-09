Israele: Bar Refaeli, confermati 9 mesi di lavori sociali

TEL AVIV, 13 SET - La top model Bar Refaeli dovrà prestare a partire dal 21 settembre nove mesi di lavori sociali. Lo ha stabilito oggi in forma definitiva il tribunale distrettuale di Tel Aviv, convalidando così un accordo di patteggiamento raggiunto alcune settimane da Bar Refaeli e dalla madre Tzipi dopo aver ammesso di aver compiuto trasgressioni fiscali. Fra due settimane Tzipi Refaeli inizierà a sua volta un periodo di detenzione di 16 mesi. Madre e figlia dovranno inoltre pagare all'erario una multa complessiva di cinque milioni di shekel, circa un milione e 250 mila euro. Secondo il giornale economico 'the Marker' le Refaeli sono state condannate anche a pagare tasse arretrate per 12,5 milioni di shekel, più gli interessi. "Si tratta di una pena ragionevole" ha stabilito la giudice Dana Amir. Nella udienza precedente Bar Refaeli aveva notato che l'intera vicenda risale ad un periodo in cui aveva "poco più di 20 anni". "Oggi sono cambiata - aveva aggiunto - e posso garantire che è l'ultima volta che mi trovo fra le mura di un tribunale". (ANSA).