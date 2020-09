Iran: oggi ballottaggi per 11 membri del Parlamento

ISTANBUL, 11 SET - Si tengono oggi in 9 province dell'Iran i ballottaggi per l'elezione di 11 membri mancanti del Majlis, l'Assemblea legislativa della Repubblica islamica, sui 290 complessivi. Il voto, previsto inizialmente in primavera, era stato rinviato dal Consiglio dei guardiani per l'emergenza coronavirus. I seggi aperti sono 3.100 in 10 collegi elettorali. Circa 100 mila addetti sono impegnati per garantire la regolarità delle operazioni e il rispetto dei protocolli sanitari di prevenzione per il Covid-19, secondo quanto riferisce l'Irna. All'interno dei seggi, che sono stati sanificati prima dell'apertura, gli elettori devono indossare guanti e mascherine e rispettare il distanziamento sociale. (ANSA).