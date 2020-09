Turchia: 'legami golpisti', oltre 100 mandati d'arresto

ISTANBUL, 11 SET - Nuove massicce operazioni stamani in Turchia contro sospetti affiliati alla presunta rete golpista di Fethullah Gulen. La procura di Ankara ha emesso 60 mandati di cattura nei confronti di avvocati ed ex magistrati accusati di legami con il network che avrebbe orchestrato il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016. Raid per arrestarli sono stati lanciati in 7 province. Altri blitz sono stati ordinati dalla procura di Istanbul in 17 province per arrestare altri 44 sospetti membri del gruppo eversivo, 31 dei quali appartenenti alle forze armate. Almeno 22 di loro sono già finiti in manette. Infine, altri 13 mandati d'arresto sono stati emessi con accuse analoghe dalla procura di Konya, nell'Anatolia centrale. Lo riporta Anadolu. (ANSA).