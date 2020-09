Trump ha rivelato a Woodward arma senza precedenti

WASHINGTON, 10 SET - "Ho costruito un sistema nucleare... un'arma che nessuno ha mai avuto prima in questo Paese. Abbiamo qualcosa che non si e' mai visto e sentito. Abbiamo qualcosa di cui Putin e Xi non hanno mai saputo. Non c'è nessuno... quello che abbiamo è incredibile": è una delle rivelazioni di Donald Trump al giornalista Bob Woodward, secondo le anticipazioni del suo nuovo libro "Rage". Woodward ha scritto poi che fonti anonime gli hanno confermato successivamente la nuova arma e che erano sorprese che Trump l'avesse rivelata. (ANSA).