Clima: Francia lancia piano da 40 miliardi di euro

PARIGI, 09 SET - La Francia lancia oggi un piano per il clima da 40 miliardi di euro fino al 2024. Gestito dalla banca pubblica Bpifrance e la Banque des Territoires per ridurre l'impronta carbonio nei settori dell'economia, il piano riguarda, in particolare, lo sviluppo di edifici rispettosi dell'ambiente e le energie rinnovabili. In particolare, 14,9 miliardi verranno destinati al rinnovamento termico degli edifici, 14,5 miliardi allo sviluppo delle energie rinnovabili, 5,6 miliardi all'innovazione, 3,5 miliardi alla mobilità e 1,5 miliardi all'industria. (ANSA).