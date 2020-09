Coronavirus: calano leggermente i casi in Gb, ma più morti

LONDRA, 8 SET - Leggero calo dei contagi da coronavirus in Gran Bretagna, ridiscesi nelle ultime 24 ore censite a 2460 contro i quasi 3000 dei due giorni precedenti (picchi da maggio), ma comunque più che doppi rispetto alla media quotidiana di agosto. Mentre si registra una nuova impennata nella cifra quotidiana dei morti - dovuta anche al recupero statistiche di dati raccolti tradizionalmente in ritardo nel weekend - risalita a 32: quota inedita da luglio. Stando alle cifre indicate oggi dal ministero della Sanità, resta invece più o meno piatto il numero dei ricoveri e dei pazienti in terapia intensiva (sotto gli 800 e attorno alla settantina rispettivamente, in tutto il Paese). Stabile infine la somma dei test eseguiti a livello nazionale, pari a poco più di 175.000 da ieri, fino a un totale di quasi 17 milioni e 620.000 dall'inizio della pandemia. (ANSA).