Il principe Harry rimborsa costi rinnovo residenza in Gb

LONDRA, 7 SET - Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle chiudono i conti con il bilancio della famiglia reale, restituendo come promesso i 2,4 milioni di sterline versate da un fondo di corte alimentato da denaro dei contribuenti britannici per il restauro della residenza di Frogmore Cottage: donata loro a suo tempo dalla regina in Inghilterra. Lo ha reso noto oggi un portavoce del duca di Sussex, precisando che il pagamento è stato finanziato con parte delle entrate del contratto multimilionario firmato di recente dal secondogenito di Carlo e Diana e da Meghan con il colosso televisivo americano Netflix per produrre diverse trasmissioni. I lavori di Frogmore Cottage, oggetto d'innumerevoli articoli scandalistici della stampa popolare britannica destrorsa più ostile ai Sussex, erano stati pagati con denaro (pubblico) del cosiddetto Sovereign Grant, come nel caso di restauri analoghi di proprietà di altri membri della casa reale. Tuttavia i duchi avevano concordato poi con il resto della dinastia dei Windsor di restituire la somma al momento della loro decisione di rinunciare allo status di membri senior del casato (con annessi doveri ufficiali di rappresentanza) per trasferirsi in America assieme al piccolo Archie e puntare ad acquisire una maggiore autonomia finanziaria e libertà d'azione. (ANSA).