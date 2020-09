Coronavirus: Marocco, lockdown e scuole chiuse a Casablanca

(ANSA-AFP) - RABAT, 07 SET - Il Marocco, di fronte a un forte aumento dei contagi da coronavirus, ha disposto il ritorno del lockdown a Casablanca, principale centro economico del Paese. Le scuole, che avrebbero dovuto riaprire oggi, resteranno chiuse per almeno due settimane le nuove misure includono restrizioni alla circolazione e un coprifuoco notturno. Lo hanno annunciato le autorità. Ieri era stata annunciata la riapertura delle frontiere al turismo, previsa prenotazione e test anti-Covid negativo, e, al momento, non risulta sia stata revocata. "Rischiamo di essere sopraffatti dal virus", ha detto il ministro della Salute Khalid Ait Taleb all'agenzia ufficiale Map -. "Pertanto, sono necessarie misure drastiche, altrimenti la situazione potrebbe sfuggire al controllo nei prossimi giorni". Il Paese ha registrato nelle ultime settimane un picco di casi di coronavirus. Solo ieri ci sono stati 2.234 nuovi contagi, un record per un solo giorno, di cui il 42 per cento a Casablanca. Le autorità attribuiscono la diffusione del Covid-19 al mancato rispetto dei protocolli sanitari da parte delle persone. Casablanca, insieme a Marrakesh, era già stata soggetta a una serie di restrizioni tre settimane fa, tra cui la chiusura delle spiagge e l'orario di lavoro ridotto. Oggi le autorità hanno deciso di chiudere tutti gli istituti di istruzione, comprese le scuole primarie, medie e superiori, nonché le università, dopo che gli epidemiologi hanno espresso preoccupazione circa la capacità del sistema sanitario di rispondere alla crisi. Le strade in uscita da Casablanca per le principali città sono state chiuse a partire da mezzogiorno, con viaggi consentiti solo con "autorizzazione eccezionale" rilasciata dalle autorità locali. Da quando ha rilevato il suo primo caso all'inizio di marzo, il Marocco ha registrato 72.394 casi di infezione da Covid, inclusi 1.361 decessi. (ANSA-AFP).