Bielorussia: media, a Minsk oltre 100mila persone in piazza

MOSCA, 06 SET - Il numero di persone che ha partecipato alla marcia non autorizzata nel centro di Minsk si è avvicinato ai dati della scorsa settimana. Lo riportano i testimoni oculari sentiti da Interfax, secondo cui più di 100.000 persone sono scese in piazza nella capitale bielorussa. I dimostranti continuano a riversarsi nella principale arteria della città, corso Indipendenza, attraverso le strade adiacenti. Colonne di manifestanti si sono allungate per tutta la lunghezza del viale e si sono indirizzate verso la residenza di Minsk del presidente bielorusso Alexander Lukashenko. I primi gruppi di manifestanti si sono avvicinati ai cordoni di polizia intorno alla residenza e si sono fermati a pochi passi. Le forze di sicurezza hanno costruito un muro d'acciaio coi veicoli corazzati di ricognizione e di pattuglia, hanno detto i testimoni oculari. (ANSA).