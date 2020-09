Coronavirus: Francia, mascherine trasparenti per insegnanti

ROMA, 06 SET - Tutti gli insegnanti della scuola materna in Francia e quelli che hanno in classe alunni ipoudenti saranno dotati di mascherine "inclusive", ovvero trasparenti, per permettere ai ragazzi di leggere le labbra. Lo ha annunciato il segretario di stato alla disabilità Sophie Cluzel parlando con il Journal du Dimanche della ripresa scolastica in tempo di pandemia di coronavirus. "Entro la fine del mese saranno prodotte più di 100.000 maschere. Trasparenti, riutilizzabili, lavabili 25 volte a 60 gradi", ha spiegato Cluzel. Dall'inizio dell'anno scolastico, la mascherina è diventata obbligatoria per tutti i docenti e gli studenti delle scuole medie, il che può causare difficoltà di comprensione, soprattutto a persone sorde e ipoudenti ma anche ai più piccoli che sono in fase di apprendimento della lingua e della lettura. Sono già stati approvati cinque modelli di mascherine trasparenti, due dei quali sono stati progettati in aziende che impiegano persone con disabilità, ha sottolineato il segretario di stato. In Francia quest'anno sono tornati a scuola circa 385.000 bambini con disabilità, il 6% in più rispetto al 2019-2020, ha detto Cluzel senza specificare il numero di coloro che sono rimasti a casa. (ANSA).