Usa:Trump contro vedova Steve Jobs, spreca soldi in Atlantic

NEW YORK, 06 SET - "Steve Jobs non sarebbe contento di vedere sua moglie sprecare i soldi che le ha lasciato in un magazine della sinistra radicale guidato da un truffatore (Goldberg) e che diffonde Fane News e odio". Lo twitta Donald Trump riferendosi a Laurene Powell Jobs, la vedova di Steve Jobs che è co-proprietaria di The Atlantic, il magazine che ha rivelato i commenti shock di Trump sui caduti americani in guerra. (ANSA).